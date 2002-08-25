Илларионов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1914
Дата смерти25.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1939
Дочь: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Илларионова (Андреева) Серафима Григорьевна
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.08.2002