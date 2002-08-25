Илларионов Александр Дмитриевич 25.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илларионов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1914

Дата смерти

25.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1939

Дочь: Школьникова (Илларионова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Илларионова (Андреева) Серафима Григорьевна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.08.2002

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