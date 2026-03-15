Соловьева Мелания Дмитриевна
женский, родилась 1806 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Соловьев Аггей Григорьевич1804 ст. г.р.
Дети
Соловьев Василий Аггеевич1824 ст. г.р.
Соловьев Яков Аггеевич1826 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Дарья Агеевна
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Соловьев Василий Аггеевич
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Загайнова (Соловьева) Агафья Агеевна
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Соловьева) Парасковья Агеевна
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Сморкалова (Соловьева) Евфимья Агеевна
Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно