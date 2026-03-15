Соловьева Мелания Дмитриевна 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева Мелания Дмитриевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1806 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Соловьев Аггей Григорьевич1804 ст. г.р.
Дети
Соловьев Василий Аггеевич1824 ст. г.р.
Соловьев Яков Аггеевич1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Дарья Агеевна

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Аггей Григорьевич

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Соловьев Василий Аггеевич

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1826

Сын: Соловьев Яков Аггеевич

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Загайнова (Соловьева) Агафья Агеевна

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Соловьева) Парасковья Агеевна

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1833

Сын: Соловьев Иван Аггеевич

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Соловьев Егор Аггеевич

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Сморкалова (Соловьева) Евфимья Агеевна

Отец ребёнка: Соловьев Аггей Григорьевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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