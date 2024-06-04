Аблезина Ульяна (Устина) Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Щетинина (Аблезина) Александра Сергеева
Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Аблезина) Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Аблезина) Мавра Сергеева
Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров
Смерть
После 1850