Аблезина Ульяна (Устина) Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина Ульяна (Устина) Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Сергей Елпидифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аблезин Астафий Сергеев

Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Щетинина (Аблезина) Александра Сергеева

Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Аблезина) Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Аблезина) Мавра Сергеева

Отец ребёнка: Аблезин Сергей Елпидифоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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