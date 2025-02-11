Goresky (Eustafiewich) Victoria
женский, родилась 10.03.1884, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 19.05.1953, Stonewall, Manitoba, Canada
ОтецEustafiewich IvanНеизвестно г.р.
МатьEustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna01.04.1858 г.р.
Супруги
Goresky William Basil20.06.1874 г.р.
Дети
Goresky Isidore11.11.1902 г.р.
Goresky Victor BasilОколо 11.11.1904 г.р.Показать еще 5
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Рождение
10.03.1884
Бракосочетание
Около 1901
Рождение ребёнка
11.11.1902
Сын: Goresky Isidore
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Рождение ребёнка
Около 11.11.1904
Сын: Goresky Victor Basil
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Иммиграция
1906
Место жительства
1906
Рождение ребёнка
23.05.1907
Сын: Goresky Carl
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Stoney Mountain, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Goresky Arthur
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Stoney Mountain, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: (Goresky) Eleanor
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Stonewall, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
07.01.1916
Дочь: (Goresky) Adelaide
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Stoney Mountain, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
23.01.1922
Сын: Goresky Allan
Отец ребёнка: Goresky William Basil
Stonewall, Manitoba, Canada
Смерть
19.05.1953
Stonewall, Manitoba, Canada