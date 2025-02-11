Goresky (Eustafiewich) Victoria 10.03.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Goresky (Eustafiewich) Victoria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.03.1884, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 19.05.1953, Stonewall, Manitoba, Canada

Отец
Eustafiewich IvanНеизвестно г.р.
Мать
Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna01.04.1858 г.р.
Супруги
Goresky William Basil20.06.1874 г.р.
Дети
Goresky Isidore11.11.1902 г.р.
Goresky Victor BasilОколо 11.11.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: Eustafiewich Ivan

Мать: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Около 1901

Муж: Goresky William Basil

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Goresky Isidore

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 11.11.1904

Сын: Goresky Victor Basil

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Иммиграция
1906

Came To Canada

Место жительства
1906

Arrival

Рождение ребёнка
23.05.1907

Сын: Goresky Carl

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Stoney Mountain, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Goresky Arthur

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Stoney Mountain, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: (Goresky) Eleanor

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Stonewall, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
07.01.1916

Дочь: (Goresky) Adelaide

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Stoney Mountain, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
23.01.1922

Сын: Goresky Allan

Отец ребёнка: Goresky William Basil

Stonewall, Manitoba, Canada

Смерть
19.05.1953
Stonewall, Manitoba, Canada

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