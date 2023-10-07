Грузденко Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузденко Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Сергей Эдуардович

Отец ребёнка: Грузденко Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Виталий Эдуардович

Отец ребёнка: Грузденко Эдуард Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузденко Эдуард Михайлович

Смерть
Неизвестно

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