Войтович Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтович Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1972

Дочь: Войтович Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Войтович Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1974

Сын: Войтович Алексей Иванович

Отец ребёнка: Войтович Иван Александрович

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