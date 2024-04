Похороны

После 20.08.1900

||11 Geschwister, * in St.Petersburg, Kinder a-c aus 1. Ehe, Kinder d-l aus 2. Ehe:||b. Anna BEINROTH; oo v. 1852 Christian BECKMANN, * 21.05.1816, Bäckermstr., + 14.09.1899 in St.Petersburg; 3 Kinder, * in St.Petersburg:|aa. Marie BECKMANN, * 10.10.1852