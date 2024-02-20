(Удод) Мавра Антоновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения28.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1861
Отец: Удод Антон Стефанович
Мать: Удод Мария Терентьевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1861г.лист № 32,зап.№ 23, ГАЗО, Ф - Р5593-2-51(4)
Крещение
29.04.1861
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1861г. лист № 32,зап.№ 23,ГАЗО,Ф - Р5593-2-51(4) кадр № 0332. | Восприемники: Крестьяне -собственники: Яков Андреевич Пиуля и Евдокия Стефановна Яцук.
Смерть
Неизвестно