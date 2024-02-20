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(Удод) Мавра Антоновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

28.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1861

Отец: Удод Антон Стефанович

Мать: Удод Мария Терентьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1861г.лист № 32,зап.№ 23, ГАЗО, Ф - Р5593-2-51(4)
Крещение
29.04.1861
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1861г. лист № 32,зап.№ 23,ГАЗО,Ф - Р5593-2-51(4) кадр № 0332. | Восприемники: Крестьяне -собственники: Яков Андреевич Пиуля и Евдокия Стефановна Яцук.
Смерть
Неизвестно
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