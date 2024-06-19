Бухлова Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти11.05.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Смерть
11.05.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.05.1869 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 9 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все