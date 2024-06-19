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Бухлова Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

11.05.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бухлов Ефим Васильевич

Мать: Бухлова Евгения Александровна

Смерть
11.05.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.05.1869 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 9 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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