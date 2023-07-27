Маслов Иван Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти08.02.1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Маслов Феодор
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Пелевина (маслова) Соломия Иванова
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Евдокия Егорова
Смерть
08.02.1827
Причина смерти: от престарелости