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Маслов Иван Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

08.02.1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Маслов Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Маслов Терентий Иванов

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пелевина (маслова) Соломия Иванова

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Евдокия Егорова

Смерть
08.02.1827
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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