Муругова Екатерина Ивановна Широкова
женский, родилась 1869, Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецШироков Иван МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Муругов Гавриил Григорьевич11.07.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Широков Иван Михайлович
Мать: не указана
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1890
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно