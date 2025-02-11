Муругова Екатерина Ивановна Широкова 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Муругова Екатерина Ивановна Широкова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1869, Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Широков Иван МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Муругов Гавриил Григорьевич11.07.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Широков Иван Михайлович

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Муругов Гавриил Григорьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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