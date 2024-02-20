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Фурсов Ефим Федорович

Место рождения

с. Эртиль, Демшинский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Фурсов Федор Сафонович

Мать: Фурсова Ефросинья Савостьяновна

с. Эртиль, Демшинский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Фурсов Роман Ефимович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фурсов Герасим Ефимович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Фурсов Игнат Ефимович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Марфа Васильевна

Смерть
После 1795
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