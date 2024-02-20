Фурсов Ефим Федорович
Место рожденияс. Эртиль, Демшинский уезд
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
с. Эртиль, Демшинский уезд
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Васильевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Марфа Васильевна
Смерть
После 1795