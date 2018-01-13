Афанасий Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриевич
мужской, родился 13.01.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина Перес. В 1851 Г Щучинск Алексеевна1796 г.р.
ОтецДмитрий Никитович1796 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1827
Место жительства
1835
Бракосочетание
22.01.1847
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно