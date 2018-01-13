Афанасий Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриевич 13.01.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Перес. В 1851 Г Щучинск Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.01.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Алексеевна1796 г.р.
Отец
Дмитрий Никитович1796 г.р.
Супруги
Ульяна Перес. В 1851 Г Щучинск Ефимова1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1827

Отец: Дмитрий Никитович

Мать: Акулина Перес. В 1851 Г Щучинск Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

72

Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Ульяна Перес. В 1851 Г Щучинск Ефимова

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

73

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

69

Смерть
Неизвестно

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