Тышлек Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Василий Федорович

Тышлек Василий Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

05.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Сарбаш Ксения Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-90,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
05.01.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-127,зап.-3,ГАДО,Ф 426-1-6
Похороны
06.01.1891
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close