Тышлек Василий Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти05.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-90,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
05.01.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-127,зап.-3,ГАДО,Ф 426-1-6
Похороны
06.01.1891
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /