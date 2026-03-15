Шулепов Никон Тимофеевич 21.03.1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Шулепов Никон Тимофеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 21.03.1823, Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

умер Неизвестно

Отец
Шулепов Тимофей Павлович1798 г.р.
Мать
Шулепова Аксинья Анисимовна1797 г.р.
Супруги
Шулепова Дарья Филипповна1825 г.р.
Дети
Шулепов Филипп Никонович05.03.1848 г.р.
Шулепов Тимофей Никонович13.02.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1823

Отец: Шулепов Тимофей Павлович

Мать: Шулепова Аксинья Анисимовна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Место жительства
Неизвестно
Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
05.03.1848

Сын: Шулепов Филипп Никонович

Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
13.02.1849

Сын: Шулепов Тимофей Никонович

Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
12.02.1857

Сын: Шулепов Федор Никонович

Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Шулепова) Авдотья Никоновна

Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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