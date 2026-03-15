Шулепов Никон Тимофеевич
мужской, родился 21.03.1823, Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
умер Неизвестно
ОтецШулепов Тимофей Павлович1798 г.р.
МатьШулепова Аксинья Анисимовна1797 г.р.
Супруги
Шулепова Дарья Филипповна1825 г.р.
Дети
Шулепов Филипп Никонович05.03.1848 г.р.
Шулепов Тимофей Никонович13.02.1849 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1823
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1848
Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
13.02.1849
Сын: Шулепов Тимофей Никонович
Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
12.02.1857
Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Шулепова) Авдотья Никоновна
Мать ребёнка: Шулепова Дарья Филипповна
Смерть
Неизвестно