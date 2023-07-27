Икрина (Новопашина) Анисья Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) Анисья Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

18.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Икрин Ефим Никанорович

Рождение ребёнка
17.01.1895

Дочь: Агния Ефимовна

Отец ребёнка: Икрин Ефим Никанорович

Рождение ребёнка
05.07.1896

Дочь: Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Икрин Ефим Никанорович

Рождение ребёнка
29.11.1897

Дочь: Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Икрин Ефим Никанорович

Смерть
18.02.1898
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