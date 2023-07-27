Икрина (Новопашина) Анисья Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти18.02.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
17.01.1895
Дочь: Агния Ефимовна
Отец ребёнка: Икрин Ефим Никанорович
Рождение ребёнка
05.07.1896
Дочь: Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Икрин Ефим Никанорович
Рождение ребёнка
29.11.1897
Дочь: Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Икрин Ефим Никанорович
Смерть
18.02.1898