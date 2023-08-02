Попович Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Попович Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Попович Владимир Павлович
Мать ребёнка: Попович (Яковенко) Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
Около 1943
Рождение ребёнка
Около 1945
Смерть
1979