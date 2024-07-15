Ермакова Пелагея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермакова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Варавина (Ермакова) Ульяна Наумовна

Отец ребёнка: Ермаков Наум

Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Мезенцева (Ермакова) Екатерина Наумовна

Отец ребёнка: Ермаков Наум

Новолобинский, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Олейникова Анна Наумовна

Отец ребёнка: Ермаков Наум

Смерть
Неизвестно

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