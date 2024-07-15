Ермакова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Варавина (Ермакова) Ульяна Наумовна
Отец ребёнка: Ермаков Наум
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Мезенцева (Ермакова) Екатерина Наумовна
Отец ребёнка: Ермаков Наум
Новолобинский, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Олейникова Анна Наумовна
Отец ребёнка: Ермаков Наум
Смерть
Неизвестно