Богомазов Варфоломей Васильевич
Место рожденияСаратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Рождение ребёнка
1918
Сын: Богомазов Семен Варфоломеевич
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Рождение ребёнка
20.04.1920
Сын: Богомазов Михаил Варфоломеевич
Мать ребёнка: Богомазова Зинаида Емельяновна
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Богомазов Василий Варфоломеевич
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Смерть
1926