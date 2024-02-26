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Богомазов Варфоломей Васильевич

Место рождения

Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Рождение ребёнка
1918

Сын: Богомазов Семен Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Рождение ребёнка
20.04.1920

Сын: Богомазов Михаил Варфоломеевич

Мать ребёнка: Богомазова Зинаида Емельяновна

Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Богомазов Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Саратовская губерния, Сердобский уезд, Черкасской волости, д.Скрипицино
Смерть
1926
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