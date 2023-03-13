Волкова (Лазарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1901
Муж: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1905
Сын: Волковъ Семенъ
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.07.1907
Сын: Волковъ Степанъ
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.08.1908
Дочь: Волкова Надежда
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.01.1914
Сын: Волковъ Максимъ
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.05.1916
Сын: Волковъ Константинъ
Отец ребёнка: Волковъ Федоръ