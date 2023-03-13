Волкова (Лазарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Лазарева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Волковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1905

Сын: Волковъ Семенъ

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1907

Сын: Волковъ Степанъ

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1908

Дочь: Волкова Надежда

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1914

Сын: Волковъ Максимъ

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1916

Сын: Волковъ Константинъ

Отец ребёнка: Волковъ Федоръ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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