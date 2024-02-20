Цыбульник Илья Максимович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти03.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
03.03.1911
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-42,зап.-3
Похороны
05.03.1911
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука