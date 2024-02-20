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Цыбульник Илья Максимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

03.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Цыбульник Максим Петрович

Мать: Цыбульник Евфросиния Павловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
03.03.1911
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-42,зап.-3
Похороны
05.03.1911
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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