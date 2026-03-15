Свербежкин Борис Максимович
мужской, родился 1876, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСвербежкин Максим Филиппович1832 г.р.
МатьСвербежкина (Колесникова) Пелагея Гаврилова08.10.1833 г.р.
Супруги
Дети
Свербежкин Петр Борисович21.12.1897 г.р.
Свербежкин Иван Борисович01.04.1899 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1897
Рождение ребёнка
21.12.1897
Сын: Свербежкин Петр Борисович
Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1899
Сын: Свербежкин Иван Борисович
Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1900
Дочь: (Свербежкина) Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.10.1903
Сын: Свербежкин Андрей Борисович
Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1911
Сын: Свербежкин Григорий Борисович
Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно