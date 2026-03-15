Свербежкин Борис Максимович 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкин Борис Максимович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1876, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Свербежкин Максим Филиппович1832 г.р.
Мать
Свербежкина (Колесникова) Пелагея Гаврилова08.10.1833 г.р.
Супруги
Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна1877 г.р.
Дети
Свербежкин Петр Борисович21.12.1897 г.р.
Свербежкин Иван Борисович01.04.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Свербежкин Максим Филиппович

Мать: Свербежкина (Колесникова) Пелагея Гаврилова

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
07.01.1897

Жена: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.12.1897

Сын: Свербежкин Петр Борисович

Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Свербежкин Иван Борисович

Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.07.1900

Дочь: (Свербежкина) Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.10.1903

Сын: Свербежкин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.11.1911

Сын: Свербежкин Григорий Борисович

Мать ребёнка: Свербежкина (Мишанина) Анна Алексеевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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