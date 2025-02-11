С. Пороги Николай Васильевич
мужской, родился Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Григорий Николаевич1858 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно