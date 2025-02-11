С. Пороги Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

С. Пороги Николай Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Григорий Николаевич1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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