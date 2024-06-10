Гунина (Гунина) Авдотья Захарова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | АВДОТЬЯ ЗАХАРОВА ГУНИН | Имя: АВДОТЬЯ ЗАХАРОВАAVDOTYA ZAKHAROVA | Пол: женщина | Рождение: 1789 - Толоконцева, Омская Область, Россия | Муж: ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВ ГУНИН | Дети: А... Показать все
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Гунин Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Гунин Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гунина (Гунина) Агафья Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно