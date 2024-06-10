Гунина (Гунина) Авдотья Захарова 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина (Гунина) Авдотья Захарова

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Василий Дмитриев

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | АВДОТЬЯ ЗАХАРОВА ГУНИН | Имя: АВДОТЬЯ ЗАХАРОВАAVDOTYA ZAKHAROVA | Пол: женщина | Рождение: 1789 - Толоконцева, Омская Область, Россия | Муж: ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВ ГУНИН | Дети: А... Показать все
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гунин Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Дмитриев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гунин Василий Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Дмитриев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гунина (Гунина) Агафья Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Дмитриев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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