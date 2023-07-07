Костюхин Александр Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Костюхин Лукьян
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Костюхина) Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Костюхина (Шевырева) Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1894
Дочь: (Костюхина) Матрона Александровна
Мать ребёнка: Костюхина (Шевырева) Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно