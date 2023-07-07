Костюхин Александр Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюхин Александр Лукьянович

Костюхин Александр Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Костюхин Лукьян

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1891

Жена: Костюхина (Шевырева) Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Костюхина) Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Костюхина (Шевырева) Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
27.03.1894

Дочь: (Костюхина) Матрона Александровна

Мать ребёнка: Костюхина (Шевырева) Агрипина Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.