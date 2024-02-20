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Ткаченко Иван Косьмин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ткаченко Косьма Федорович

Мать: Ткаченко 2-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.04.1881

Жена: Ткаченко Матрена Исааковна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Ткаченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.12.1884

Сын: Ткаченко Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Ткаченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Матрена Исааковна

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
Неизвестно
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