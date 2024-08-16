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Прохоров Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

10.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1958

Дочь: (Прохорова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.07.1961

Сын: Прохоров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
10.11.1980
Иваново, Иваново, Ивановская область

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