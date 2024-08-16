Прохоров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти10.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1958
Дочь: (Прохорова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1961
Мать ребёнка: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна
Смерть
10.11.1980