Шевченко Анатолий Владимирович Около 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Шевченко Владимир Трофимович

Мать: Зеленева Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Улановская) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Шевченко (Улановская) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Шевченко Роберт Анатольевич

Мать ребёнка: Шевченко (Улановская) Любовь Ивановна

Смерть
2023

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