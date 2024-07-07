Шевченко Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смерти2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Шевченко (Улановская) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Шевченко Роберт Анатольевич
Мать ребёнка: Шевченко (Улановская) Любовь Ивановна
Смерть
2023