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Тохтамыш Афанасий Пантелеймонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

27.07.1901

Дата смерти

30.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901

Отец: Тохтамыш Пантелеймон Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Александра Саввина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
30.07.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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