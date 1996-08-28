Удод (Мосийчук) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Мосийчук) Анна Ивановна

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Место рождения

Укр.ССР,Житомирская обл,Емильчинский район,с.Тайки

Дата рождения

15.05.1938

Дата смерти

28.08.1996

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938

Отец: Мосейчук Иван Пименович

Мать: Феодосия Архипова

Укр.ССР,Житомирская обл,Емильчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
01.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич

Укр.ССР,Житомирская обл,Емельчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
19.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич

СССР, Казахская ССР г. Тараз / Джамбул /
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Смерть
28.08.1996
Казахстан,г.Жамбыл
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Казахстан,г.Жамбыл,30.08.1996
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