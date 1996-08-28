Удод (Мосийчук) Анна Ивановна
Место рожденияУкр.ССР,Житомирская обл,Емильчинский район,с.Тайки
Дата рождения15.05.1938
Дата смерти28.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938
Отец: Мосейчук Иван Пименович
Мать: Феодосия Архипова
Укр.ССР,Житомирская обл,Емильчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
01.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич
Укр.ССР,Житомирская обл,Емельчинский район,с.Тайки
Рождение ребёнка
19.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич
СССР, Казахская ССР г. Тараз / Джамбул /
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Смерть
28.08.1996
Казахстан,г.Жамбыл
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Казахстан,г.Жамбыл,30.08.1996