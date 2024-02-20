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Корсун Иван Никитич

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская

Дата рождения

08.05.1905

Дата смерти

06.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1905

Отец: Корсун Никита Иванович

Мать: Корсун Улита

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
22.11.1924

Дочь: Мережко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1929

Сын: Корсун Петр Иванович

Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Комарова ?

Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун

Мать ребёнка: Корсун Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун ?

Мать ребёнка: Корсун Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Матрена Ивановна

Смерть
06.01.1972
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