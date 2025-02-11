Тюмкина ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Тюмкин Св. О Бр. 29.06.1934 Филипп МаксимовичОколо 1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюмкин Максим
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Тюмкин Св. О Бр. 29.06.1934 Филипп Максимович
Отец ребёнка: Тюмкин Максим
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно