Петръ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мартынъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Вязовцева) Марина
Рождение ребёнка
1784
Сын: Яковъ
Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Григорий
Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Антонъ
Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина