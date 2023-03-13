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Петръ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.

Дети

1784 г.р.
1788 г.р.
1791 г.р.
1793 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мартынъ

Мать: не указана

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вязовцева) Марина

Рождение ребёнка
1784

Сын: Яковъ

Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Григорий

Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Антонъ

Мать ребёнка: (Вязовцева) Марина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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