Мельникова (Малич) Людмила Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Малич) Людмила Христофоровна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Малич Христофор Григорьевич

Мать: Малич София Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Киев
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