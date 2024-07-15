Новикова (Кухтарева) Акилина Федоровна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова (Кухтарева) Акилина Федоровна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Новиков Варфоломей Федорович

Поручители По жениху: - Качуривский Тит - Пудак Иван По невесте: - Черняк Ефим - Криворутченко Парфентий
Рождение ребёнка
12.09.1880

Дочь: Новикова Ефимия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Новиков Варфоломей Федорович

Восприемники: 1. Найденов Мартин Иванович 2. Кухтарева Федора дочь девица Параскева
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Новикова Ирина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Новиков Варфоломей Федорович

Восприемники: 1. Найденов Мартин Иванович 2. Воробьева Марфа Мироновна, девица
Смерть
13.03.1888
от рези

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