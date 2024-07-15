Новикова (Кухтарева) Акилина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти13.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1879
Поручители По жениху: - Качуривский Тит - Пудак Иван По невесте: - Черняк Ефим - Криворутченко Парфентий
Рождение ребёнка
12.09.1880
Дочь: Новикова Ефимия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Новиков Варфоломей Федорович
Восприемники: 1. Найденов Мартин Иванович 2. Кухтарева Федора дочь девица Параскева
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Новикова Ирина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Новиков Варфоломей Федорович
Восприемники: 1. Найденов Мартин Иванович 2. Воробьева Марфа Мироновна, девица
Смерть
13.03.1888
от рези