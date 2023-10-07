Пименова (Ященко) Валентина Александровна
Место рождениягород Глухов Украина
Дата рождения16.06.1932
Дата смерти07.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
город Глухов Украина
Рождение ребёнка
08.02.1966
Сын: Пименов Владимир Германович
Отец ребёнка: Пименов Герман Семёнович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.10.2023