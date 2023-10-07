Пименова (Ященко) Валентина Александровна 16.06.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пименова (Ященко) Валентина Александровна

Место рождения

город Глухов Украина

Дата рождения

16.06.1932

Дата смерти

07.10.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

город Глухов Украина
Рождение ребёнка
08.02.1966

Сын: Пименов Владимир Германович

Отец ребёнка: Пименов Герман Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.10.2023

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