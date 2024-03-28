ротруда трирская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: хильтруда
Отец ребёнка: карл мартелл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: карломан
Отец ребёнка: карл мартелл
Рождение ребёнка
714
Сын: пипин 3 короткий
Отец ребёнка: карл мартелл
Смерть
Неизвестно