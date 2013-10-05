Тюменцева (Осколкова) Наталья Андреевна 24.09.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТюменцева (Осколкова) Наталья Андреевна

Тюменцева (Осколкова) Наталья Андреевна

avatar

Место рождения

Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

24.09.1929

Дата смерти

05.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929

Отец: Осколков Андрей Васильевич

Мать: Осколкова (Молдавская) Аграфена Ивановна

Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюменцев Николай

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Осколков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Осколков Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Шелехова (Тюменцева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Тюменцев Николай

Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.04.1962

Сын: Тюменцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тюменцев Николай

Смерть
05.10.2013
Зун-Мурино, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.