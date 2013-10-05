Тюменцева (Осколкова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1929
Дата смерти05.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюменцев Николай
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Осколков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Осколков Валерий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Шелехова (Тюменцева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Тюменцев Николай
Рождение ребёнка
?.04.1962
Сын: Тюменцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тюменцев Николай
Смерть
05.10.2013
Зун-Мурино, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия