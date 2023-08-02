Рябуха Варвара Демидовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти19.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1890
Дочь: (Рябуха) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
10.11.1892
Дочь: (Рябуха) Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1895
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1897
Дочь: (Рябуха) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1900
Дочь: (Рябуха) Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1902
Дочь: (Рябуха) Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Рябуха) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
07.05.1909
Дочь: (Рябуха) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич
Смерть
19.05.1922