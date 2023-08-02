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Рябуха Варвара Демидовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

19.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рябуха Филип Филиппович

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: (Рябуха) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: (Рябуха) Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
15.02.1895

Сын: Рябуха Онисим Филиппович

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1897

Дочь: (Рябуха) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
23.01.1900

Дочь: (Рябуха) Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
27.10.1902

Дочь: (Рябуха) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Рябуха) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
07.05.1909

Дочь: (Рябуха) Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Рябуха Филипп Андреевич

Смерть
19.05.1922

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