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Белозорчик Олимпий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозорчик Филипп Павлович

Мать: Пирог Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1968

Сын: Белозорчик Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Хрол Тереса Мидартовна

Рождение ребёнка
21.03.1970

Дочь: Бородина Елена Олимпиевна

Мать ребёнка: Хрол Тереса Мидартовна

Смерть
Неизвестно

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