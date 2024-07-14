Белозорчик Олимпий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белозорчик Филипп Павлович
Мать: Пирог Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1968
Сын: Белозорчик Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Хрол Тереса Мидартовна
Рождение ребёнка
21.03.1970
Дочь: Бородина Елена Олимпиевна
Мать ребёнка: Хрол Тереса Мидартовна
Смерть
Неизвестно