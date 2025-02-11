Баринова Гликерия Фоминична 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Баринова Гликерия Фоминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Баринов Прокофий Абрамович1804 г.р.
Дети
Баринов Иван Прокофьевич1828 г.р.
(Баринова) Прасковья Прокофьевна1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Прокофий Абрамович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Баринов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Баринова) Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Баринова) Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Баринова) Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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