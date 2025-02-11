Баринова Гликерия Фоминична
женский, родилась 1804, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Баринов Прокофий Абрамович1804 г.р.
Дети
Баринов Иван Прокофьевич1828 г.р.
(Баринова) Прасковья Прокофьевна1830 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Баринова) Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Баринова) Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Баринова) Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Баринов Прокофий Абрамович
Смерть
Неизвестно