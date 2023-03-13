Плетминцева (Ронжина) Салманида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ронжинъ Евдокимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1792
Муж: Плетминцевъ Никита
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1795
Сын: Плетминцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Плетминцевъ Никита
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан