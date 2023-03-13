Плетминцева (Ронжина) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетминцева (Ронжина) Салманида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ронжинъ Евдокимъ

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1792

Муж: Плетминцевъ Никита

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1795

Сын: Плетминцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Плетминцевъ Никита

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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