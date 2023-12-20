Воробьев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова (Воробьева) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьева (Смирнова) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева (Смирнова) Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Смирнова) Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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