Камзина Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамзина Елена Юрьевна

Камзина Елена Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камзин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.2008

Дочь: Камзина Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Камзин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.2013

Сын: Камзин Никита Александрович

Отец ребёнка: Камзин Александр Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.