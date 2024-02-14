Камзина Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.2008
Дочь: Камзина Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Камзин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.2013
Сын: Камзин Никита Александрович
Отец ребёнка: Камзин Александр Николаевич