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Романько Каллиник Гаврилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

28.07.1856

Дата смерти

18.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1856

Отец: Романько Гавриил Григорьевич

Мать: Романько Анна Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Романько Константин Квллиникович

Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Исаева Надежда Каллиникова

Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Головко Домникия Каллинниковна

Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ксения Каллиникова

Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
17.03.1904

Сын: Романько Алексей Каллиникович

Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
18.03.1904
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-чахотка
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