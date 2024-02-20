Романько Каллиник Гаврилович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения28.07.1856
Дата смерти18.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1856
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Романько Константин Квллиникович
Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Исаева Надежда Каллиникова
Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Головко Домникия Каллинниковна
Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ксения Каллиникова
Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
17.03.1904
Сын: Романько Алексей Каллиникович
Мать ребёнка: Романько Феодора Иосифовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
18.03.1904
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-чахотка