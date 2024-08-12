Важенин Афонасий Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важенин Афонасий Саввин

Место рождения

Арамильская

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Савва Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Важенина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важенин Леонтий Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Важенина Авдотья Афонасьева

Мать ребёнка: Важенина Мария

Смерть
1749

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