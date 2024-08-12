Важенин Афонасий Саввин
Место рожденияАрамильская
Дата рожденияОколо 1674
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Савва Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Важенина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Важенин Леонтий Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Дочь: Важенина Авдотья Афонасьева
Мать ребёнка: Важенина Мария
Смерть
1749