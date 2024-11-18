Комаров Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова ольга яковлева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Комарова александра иванова
Мать ребёнка: Комарова ольга яковлева
Смерть
Неизвестно