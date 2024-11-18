Комаров Иван Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова ольга яковлева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Комаров Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Комарова александра иванова

Мать ребёнка: Комарова ольга яковлева

Смерть
Неизвестно

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