Евдокия/Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия/Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1816 ст.

Муж: Иван Моисеев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1822 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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