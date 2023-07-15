Евдокия/Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1816 ст.
Муж: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
01.03.1822 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Смерть
Неизвестно