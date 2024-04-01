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Балыкина Ефимия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балыкин Федор Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Балыкин Семен Федоров?

Отец ребёнка: Балыкин Федор Афанасьев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Богословцева (Балыкина) Марфа Федорова

Отец ребёнка: Балыкин Федор Афанасьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Балыкин Филипп Малолеток Р.Плосского Федоров

Отец ребёнка: Балыкин Федор Афанасьев

Смерть
После 1791

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