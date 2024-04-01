Балыкина Ефимия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Балыкин Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Богословцева (Балыкина) Марфа Федорова
Отец ребёнка: Балыкин Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Балыкин Филипп Малолеток Р.Плосского Федоров
Отец ребёнка: Балыкин Федор Афанасьев
Смерть
После 1791