Даниловский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Даниловский Андрей
Мать ребёнка: Даниловская Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Даниловский Алексей Феодорович
Мать ребёнка: Даниловская Мелания Яковлевна
Смерть
Неизвестно