Даниловский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Даниловский Андрей

Мать ребёнка: Даниловская Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Даниловский Алексей Феодорович

Мать ребёнка: Даниловская Мелания Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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